John Stamos marié à sa jeune fiancée enceinte, après un cambriolage !

John Stamos et Caitlin McHugh n'ont pas perdu de temps, l'arrivée prochaine de leur première enfant n'y est certainement pas pour rien. Fiancés depuis octobre dernier, l'acteur américain de 54 ans et l'actrice et mannequin de 31 ans ont officiellement rejoint le groupe des couples mariés.

La star de La fête à la maison et sa ravissante chérie se sont dit "oui" le samedi 3 février à Studio City, en Californie. Une cérémonie religieuse a d'abord été organisée dans la petite église de Little Brown Church. Elle a été ensuite suivie d'une réception donnée dans la maison de John Stamos, à Beverly Hills. Caitlin McHugh, enceinte, portait une robe blanche bustier avec une traîne en tulle, son mari un smoking noir. "Caitlin était absolument renversante dans sa robe de princesse", a commenté une source auprès de People. Rien de plus normal puisque la jeune femme (vue dans les séries The Vampire Diaries, Switched, Castle ou bien encore New York Unité spéciale) est une fan invétérée de l'univers Disney. John Stamos lui avait demandé sa main devant le château de Cendrillon, à Disneyland. "Ils ont échangé leurs voeux devant leur famille et leurs amis proches. C'était une cérémonie très touchante. Il y a eu des larmes mais surtout des sourires. John et Caitlin avaient l'air très heureux", est-il ajouté.

165 000 dollars de bijoux volés

Le mariage de John Stamos et Caitlin McHugh aurait pourtant pu être gâché. La future mariée a été victime d'un cambriolage la veille du grand jour, vendredi 2 février, alors qu'elle séjournait dans une chambre du Beverly Hills Hotel. La police a rapporté que des bijoux ont été dérobés alors que la future maman ne se trouvait pas dans sa chambre au moment du cambriolage. Montant estimé du vol : 165 000 dollars. Une enquête est en cours pour retrouver les voleurs mais aussi le butin.

En couple depuis bientôt deux ans avec Caitlin McHugh, John Stamos a précédemment été marié à l'actrice Rebecca Romijn de 1998 à 2005.