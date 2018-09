Johnny Clegg, très malade : "La fin approche..."

Ce jeudi 27 septembre 2018, Paris Match publie une interview bouleversante de Johnny Clegg. Le chanteur sud-africain, longtemps surnommée le Zoulou blanc, est malade depuis trois ans. En 2017, il partait pour sa toute dernière tournée. Mi-août, l'artiste apprenait que son cancer du pancréas touche désormais les poumons.

Depuis trois ans et le premier diagnostic, Johnny Clegg se bat contre la maladie. Les dernières nouvelles ne sont guère encourageantes : "J'ai connu trois rémissions du cancer du pancréas. Mais, il y a deux semaines [l'interview a été réalisée le 31 août, NDLR], on m'a détecté deux tumeurs au poumon lors d'un contrôle. Et contre cela, je ne peux rien faire. Alors je continue à vous parler, à être un père, un mari, un ami..."

Dans quelques jours, le 28 septembre, Johnny Clegg publie l'album King of Time. Probablement le tout dernier de sa carrière : "Oui, je dis au revoir à mon public. Je veux me produire tant que c'est encore possible en France, Nouvelle-Zélande et en Australie. Pour y donner les plus beaux concerts de ma vie, avant de ne plus pouvoir. Pour l'instant, j'ai encore l'énergie. Mais le cancer m'a déjà freiné dans pas mal de mes projets. J'ai suivi une nouvelle chimiothérapie en février, une autre en juillet m'a affaibli. Ces tumeurs détectées au poumon ont été un vrai choc. En réalité je devrais être mort depuis deux ans."

Johnny Clegg est célèbre à travers le monde pour ses tubes Scatterlings of Africa, Dela et l'inusable Asimbonanga (Mandela) sorti dans les années 1980. Aujourd'hui, son fils Jesse, 30 ans, est lui aussi artiste. Jesse Clegg a écrit la chanson I've Been Looking pour le dernier album de son père, une chanson sur le cancer. "Je sais combien ma maladie est difficile à vivre pour ma famille, confie Johnny Clegg. Ils se sont préparés à mon départ en 2015, mais j'ai réussi à survivre. Aujourd'hui, tout le monde sait que la fin approche."

