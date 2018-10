Johnny Depp et les accusations d'Amber Heard : "Je continuerai de me battre"

C'est à coeur ouvert que Johnny Depp s'exprime dans GQ. Si en juin 2018, il s'était exprimé sur son divorce et surtout sur la douleur de son fils Jack face aux diverses rumeurs courant sur lui (les violences conjugales, les soucis financiers...), l'acteur hollywoodien n'a jamais été aussi cash et précis au sujet d'Amber Heard. Dans cette interview-confessions, le comédien que l'on retrouvera le 14 novembre prochain dans Les Animaux fantastiques 2, s'épanche et revient point par point sur les accusations de son ex-femme.

"Elle était à une soirée le lendemain. Son oeil n'était pas fermé. Ses cheveux étaient devant, mais on pouvait voir que son oeil n'était pas fermé", raconte-t-il notamment, avant de viser l'incident durant lequel il aurait jeté un iPhone sur Amber en la blessant à l'oeil : "À 7,5 mètres d'elle, comment diable j'aurais pu la frapper ? Ce qui est, par ailleurs, la dernière chose que j'aurais pu faire. Je peux paraître stupide, mais je ne suis pas stupide." Il a assuré que la police n'avait alors pas trouvé de traces de violence sur le corps d'Amber, qui avait d'ailleurs refusé l'assistance d'un médecin.

Visiblement bien décidé à se défendre publiquement, Johnny Depp évoque ce qu'il a ressenti lorsque l'affaire a éclaté. "La chose qui m'a fait le plus mal, c'est d'être présenté comme une personne que je suis vraiment loin d'être. Faire du mal à quelqu'un que j'aime, comme une sorte d'intimidateur ? Non, ça ne peut pas être moi. Je ne suis pas un homme violent", assure celui qui est resté "juste été bouche bée" lorsque le scandale a fait les gros titres. Mais très vite, la réalité a repris le dessus. "Je savais que ces accusations allaient me rester, et qu'elles allaient jouer contre moi. Je ne vais pas me lancer dans un concours de celui qui pisse le plus loin à ce sujet. Crachez ce que vous avez besoin de cracher, mais les avocats se chargeront du reste", lâche celui qui s'est vite rendu compte que certains le "regardaient différemment" après ces révélations.

Mais ce sont surtout à ses enfants auxquels il pense. "Je suis certain que ça n'a pas été facile pour mon garçon de 14 ans d'aller à l'école. Avec des gens qui disent, 'hey regarde ce magazine, mec. Quoi, ton père bat des gonzesses ?' Comme fait-on pour passer à travers ça ? Pourquoi ma fille a dû vivre cela ?", s'interroge la star.

Pour autant, Johnny Depp ne compte pas se taire. "Je continuerai de me battre. Je n'arrêterai pas", promet-il.