Johnny Depp : Son divorce avec Amber Heard et la douleur de son fils Jack...

Dans un souci de clarifier sa situation, Johnny Depp a accordé une rare interview à Rolling Stone. Actuellement en tournée avec The Hollywood Vampires, l'acteur-rockeur a voulu mettre les points sur les "i" à sa situation financière. On le disait ruiné, endetté, attaqué de toute part entre ses ex-managers et ses anciens gardes du corps. En pleine tempête, l'ex de Vanessa Paradis a décidé de briser le silence d'un point de vue médiatique.

Dans ce long entretien qui s'est étalé sur trois jours à Londres, Johnny Depp fait largement écho à ses soucis. Non sans humour parfois. "C'est offensant de dire que je dépensais 30 000 dollars en vin... parce c'était beaucoup plus", déclare ainsi l'interprète de Jack Sparrow. Une ironie qui cache beaucoup de douleur pour l'acteur américain, lequel a souffert des rumeurs incessantes et des attaques. Cela a eu une incidence sur lui, mais aussi sur son fils de 16 ans, Jack. "Mon fils devait entendre des enfants à l'école que son vieux avait perdu tout son argent, ce qui n'est pas juste", accuse Depp.

Plus surprenant, il évoque son divorce avec Amber Heard, première étape d'une véritable descente aux enfers. "J'étais au plus bas, bien plus que j'aurais pu l'imaginer. L'étape suivante c'était, 'Tu vas arriver quelque part avec tes yeux ouverts et tu vas partir d'ici avec tes yeux fermés'. Je ne pouvais pas supporter la douleur tous les jours", déclare-t-il. Pour affronter cette épreuve, il se mure dans l'écriture, son exutoire. "Je me versais de la vodka le matin et je commençais à écrire jusqu'à ce que mes larmes emplissent mes yeux et je ne puisse plus voir la page. J'ai essayé de comprendre ce que j'avais fait pour mériter cela. J'ai essayé d'être gentil avec tout le monde, à aider tout le monde, être sincère... la vérité est plus importante pour moi. Et tout cela arrive encore", commente la star qui a versé 7 millions de dollars à Amber Heard qui l'accusait notamment de violences conjugales.