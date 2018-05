Johnny Depp : Une drôle de coupe de cheveux pour l'acteur rockeur

Nouvelle transformation capillaire pour Johnny Depp ! Et autant dire que celle-ci risque d'en surprendre plus d'un. En attendant de revenir sur les grands écrans, l'interprète de Jack Sparrow s'est lancé dans la tournée nord-américaine de son super-groupe de rock, The Hollywood Vampires. L'acteur rockeur a fêté l'événement en arborant une nouvelle coupe de cheveux lors des premiers shows de la formation métal.

En marge de la tournée qui a débuté le 17 mai à New York, la star hollywoodienne arborait une coupe mohawk, soit les cheveux rasés à blanc sur les côtés et attachés sur le dessus en une petite tresse retombant sur sa nuque. Autant dire que son style capillaire n'est pas au top de la mode, mais Johnny n'en a que faire. Il n'en reste pas moins stylé.

Et c'est donc probablement cette coupe que l'ex de Vanessa Paradis arborera au HellFest le 22 juin prochain. En effet, le groupe également emmené par Alice Cooper et Joe Perry (Aerosmith) passera par la France et la petite ville de Clisson pour un show mémorable. Ils seront également chez nos voisins belges (au festival du Graspop) et suisses (Montreux et Zurich) parmi les nombreuses dates prévues en Europe.