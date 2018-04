Amber Heard : Avec les millions de Johnny Depp, elle tient sa belle promesse

Amber Heard est une femme de parole. Après son divorce houleux d'avec Johnny Depp, qu'elle accusait de violences conjugales, l'actrice américaine de 31 ans avait réussi à trouver un accord avec son ex-mari, lequel s'engageait à lui verser 7 millions de dollars. En retour, Amber s'engageait de son côté à verser cet argent aux oeuvres caritatives de son choix...

La star a visiblement tenu parole, comme le précisent TMZ.com et People. La jolie blonde figure ainsi dans la liste des donateurs de l'hôpital pour enfants de Los Angeles (dont elle était bénévole), à qui elle aurait donné entre 1 et 4,9 millions de dollars. "Mes efforts philanthropiques se sont toujours portés sur les soins médicaux, plus particulièrement avec les femmes et les enfants, a-t-elle commenté dans le magazine People. Je travaille avec des hôpitaux pour enfants depuis ces quatorze dernières années en apportant, je l'espère, rires, soulagement et distraction à ces enfants qui sont sévèrement malades."

L'actrice entrevue dernièrement dans Justice League a également versé une autre somme indéterminée à l'American Civil Liberty Union, une association qui lutte contre les violences faites aux femmes. "Comme décrit dans l'ordre de restriction et l'accord de divorce, l'argent ne joue et n'a joué aucun rôle pour moi, sauf dans la mesure où je peux en faire don et, de ce fait, avoir l'espoir d'aider ceux qui sont moins dans la capacité de se défendre eux-mêmes", avait témoigné la comédienne qui, après son divorce, a tenté de se refaire sa vie amoureuse avec le multimillionnaire Elon Musk – avant de finalement s'en séparer.