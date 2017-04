Amber Heard : Victime "d'exploitation sexuelle", elle porte plainte

Quelques semaines après l'officialisation de son divorce houleux avec Johnny Depp, Amber Heard se lance dans une nouvelle bataille judiciaire. Et cette fois, elle entend bien l'emporter.

Selon les informations rapportées vendredi 31 mars par le site du Hollywood Reporter, l'actrice de 30 ans prépare en effet l'offensive contre ses anciens employeurs, les producteurs du film London Fields, adaptation du roman du même nom qui était originellement prévu pour une sortie en salles en 2015.

En novembre dernier, les producteurs Chris Hanley et Jordan Gertner avaient accusé la comédienne d'avoir saboté leur film en affirmant qu'elle avait refusé de tourner des scènes de sexe alors qu'elles étaient initialement prévues dans son contrat. Dans une plainte, ils lui réclamaient 10 millions de dollars de préjudice pour avoir manqué à ses obligations. "Amber Heard avait compris la nature du rôle, et la teneur du scénario, grivois, provoquant, et contenant des scènes de nu", était-il écrit dans des documents officiels.

Aujourd'hui, la principale concernée réplique. Bien déterminée à faire entendre sa voix, Amber Heard vient à son tour de porter plainte contre les producteurs en dénonçant des pratiques sordides. Selon elle, ils auraient notamment fini par engager une doublure à la fin de son contrat pour tourner les scènes de sexe sans son consentement.

Des scènes "pornographiques" et du détournement de photos

Dans sa plainte, Amber Heard pointe également la responsabilité de l'épouse du producteur Chris Hanley, Roberta, qui était l'une des scénaristes du film. Victime "d'exploitation sexuelle", elle compte bien obtenir réparation pour ce qu'elle décrit comme des scènes "pornographiques". "Amber Heard est la dernière victime de ce couple malsain et pervers. Après avoir lu le script, elle a parti­cu­liè­re­ment insisté sur certaines restric­tions concer­nant les scènes de nu et de sexe. C'était même une condi­tion pour qu'elle parti­cipe au film d'Han­ley. Sa demande a été inscrite dans la clause de nudité de son contrat, peut-on lire dans la plainte déposée par l'un de ses avocats. Le tour­nage secret incluant la doublure de corps n'était pas inscrit sur l'em­ploi du temps présenté à Amber Heard et a été filmé en effectif réduit une fois qu'Am­ber avait bouclé le tournage et quitté le plateau. Les images de cette doublure incluent des scènes porno­gra­phiques que Heard n'au­rait jamais accepté de tour­ner elle-même. Ces images ont clai­re­ment l'objec­tif de faire croire à tout spec­ta­teur que c'est bien Heard qui appa­raît à l'écran", est-il ajouté.

Dans sa plainte, l'actrice hollywoodienne accuse par ailleurs le couple Hanley d'avoir étrangement subtilisé des photos d'elle prises au moment des essayages, lorsqu'elle était à moitié nue. "Il n'y a aucun droit légitime pour les Hanley d'avoir en leur possession de telles photos après la fin de tournage, et les Hanley n'ont eu et n'ont aucun droit d'utiliser de telles photos après la fin du tournage", clame-t-on. Amber Heard porte ainsi plainte pour violation de l'intimité, fraude et tromperie, entre autres. Qui dit vrai, qui dit faux ? Le juge en charge du dossier tranchera.