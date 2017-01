Johnny Depp et Amber Heard : Leur divorce enfin conclu après des mois de guerre

L'interminable saga de la "guéguerre" qui opposait Johnny Depp à Amber Heard pendant de longs mois se clôture aujourd'hui.

Comme le rapporte le site TMZ, un juge en charge de l'épineux dossier du divorce des deux stars hollywoodiennes a statué vendredi 13 janvier lors d'une ultime audition la fin officielle de leur mariage. Il a ainsi été décrété que l'actrice de 30 ans touchera son chèque initial de 7 millions de dollars (bien qu'une petite partie a déjà été reversée à des charités, comme le souhaitait la jeune femme). Ces dernières semaines, Amber Heard avait également tenté de ralentir la procédure de divorce en demandant plus d'argent à son ex-compagnon, mais sa demande a été refusée.

La comédienne, que les spectateurs pourront prochainement voir au cinéma dans le très attendu Justice League, a aussi obtenu l'autorisation de garder les deux chiens du couple, Boo et Pistol, ainsi qu'une Range Rover et un cheval, Arrow. De son côté, l'acteur de 53 ans garde ses nombreux biens immobiliers situés aux Etats-Unis et à l'étranger.

Pour Johnny Depp, une nouvelle bataille juridique s'annonce

Dans les dernières heures de leur bataille, Johnny Depp et Amber Heard ont tenté de se soustraire un peu plus d'argent. Les représentants du père de Lily-Rose (17 ans) et Jack (14 ans) avait ainsi demandé à ce que son ex-femme paye 100 000 dollars supplémentaires pour avoir freiné la procédure de divorce, ce qui a été refusé. Amber Heard avait par ailleurs demandé à ce que Johnny Depp paye ses frais de justice, ce qui a également été refusé, le juge affirmant que chacun avait les moyens de payer sa part.

Pour finir, il semblerait que les ennuis judiciaires se poursuivent pour Johnny Depp. Selon Deadline, la vedette de la saga Pirate des Caraïbes intente un procès à l'organisme qui s'occupe en grande partie de sa carrière et de ses finances, The Management Group. Il réclame 25 millions de dommages et intérêts. Un document long de 52 pages met en valeur de nombreux exemples qui stipulent en détails de nombreuses pertes financières au cours des dernières années.