Johnny Depp et Amber Heard, la guerre reprend : "Il veut me punir"

Nouveau (et énième) rebondissement dans l'affaire qui oppose Johnny Depp et Amber Heard. Alors que le couple semblait être arrivé à un arrangement satisfaisant, l'accord s'est effrité en cours de route. Le clan de l'actrice accuse celui de la star de Pirates des Caraïbes de vouloir ralentir le processus. Le comédien et ex de Vanessa Paradis ne paierait pas assez vite, selon Amber, et n'aurait pas respecté certains détails de l'accord à l'amiable passé en août.

TMZ a ainsi révélé que Johnny n'avait pas tenu compte de l'échéancier fixé, qu'il n'avait pas renvoyé les effets personnelles qu'Amber avait laissés sur l'île privée de l'acteur aux Bahamas et n'avait pas non plus fait le nécessaire pour mettre au nom de la comédienne la Range Rover qui lui était promise dans l'accord. Trop c'est trop pour Amber Heard qui a donc saisi une nouvelle fois la justice, à en croire le bien informé site américain. Pour le clan de Johnny Depp – défendu par la Disso Queen Laura Wasser –, Amber Heard s'évertue à "parader devant les médias dans une tentative désespérée" de grappiller du terrain et d'accroître ses exigences. Selon Wasser, il s'agit d'une "tentative flagrante de rallonger son quart d'heure de gloire". Aïe !

Punition

Dans les documents déposés par Amber Heard et révélés par Entertainment Tonight, Amber Heard ne lésine pas non plus sur les attaques. En plus de son avocat, la jeune actrice de 30 ans parle de vive voix. "Johnny semble vouloir prolonger cette procédure judiciaire comme pour me punir... Je veux récupérer ma vie d'avant. Je veux divorcer de Johnny", lâche-t-elle, visiblement lasse de cette situation.

Son avocat demande "une rupture du mariage immédiate" et accuse Depp de faire traîner la procédure dans le but de faire payer davantage d'honoraires à son ex (qui ne gagne pas tant d'argent que cela). "S'il était sincèrement intéressé par l'accord, il aurait voué ses efforts à compléter les demandes pour lesquelles il manque des signatures de ses avocats, il aurait coopéré dans les autres actions exigées par leur accord plutôt que de gaspiller les ressources de la cour avec cette demande pleine de mauvaise foi", déplore-t-il en visant cette requête où l'acteur de 53 ans clame qu'Amber n'a pas respecté l'accord et demande à ce qu'elle lui verse 96 000 euros.