Jonathan Demme : Mort du réalisateur du Silence des agneaux, Philadelphia...

Le réalisateur américain Jonathan Demme est mort à l'âge de 73 ans, une triste nouvelle annoncée par le site Indiewire.com. Il avait remporté l'Oscar du meilleur réalisateur en 1992 pour Le Silence des agneaux et avait également signé le film Philadelphia.

Selon Indiewire qui cite des sources familiales, le cinéaste, mais également scénariste et producteur, a succombé à un cancer de l'oesophage et à des complications cardiaques. Il avait été soigné en 2010 mais la maladie était réapparue en 2015. Sa santé s'était grandement détériorée ces dernières semaines.

Fort d'une carrière aux oeuvres diverses et variées, Jonathan Demme avait dernièrement tourné Ricki and the Flash (2015) avec Meryl Streep, ainsi que le documentaire musical Justin Timberlake + the Tennessee Kids (2016).

Marié à l'artiste Joanne Howard, il était le père de trois enfants.