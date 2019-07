Jordan (Les Anges) marié : Découvrez le visage de son épouse

Purepeople est ensuite parvenu à trouver le compte Instagram de la belle brune. Nous avons donc appris qu'elle s'appelait Sahra. La jeune femme se plaît à partager ses looks ou ses nombreux voyages. Comme Jordan, elle préfère, semble-t-il, rester discrète sur sa vie amoureuse. Elle n'a en effet partagé aucune photo de son mari.

Pour rappel, Jordan avait officialisé leur couple le 25 mai dernier. "Je n'ai pas l'habitude d'exposer ou même de parler de ma vie privée , mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que le destin fait bien les choses, et je remercie dieu de m'avoir mis sur le meilleur des chemins avec la meilleure des femmes à mes yeux ! Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin !", avait-il légendé une photo d'eux, de dos.

Avant cette relation, Jordan était en couple avec Sarah Lopez, qu'il a rencontrée lors du tournage de La Villa des coeurs brisés 4. Il a également eu une histoire d'amour avec Coralie Porrovecchio dans Les Vacances des Anges, Barbara Lune et Milla Jasmine dans Les Anges. Son idylle la plus médiatisée a sans doute été celle avec Gaëlle, dans Les Ch'tis.