Josh Brolin papa pour la 3e fois à 50 ans : Il présente son bébé, Bean...

Déjà papa de deux enfants de 24 et 30 ans (Eden et Trevor, dont la mère est Alice Adair), Josh Brolin goûte à nouveau aux joies de la paternité ! L'acteur de 50 ans est devenu papa pour la troisième fois. Sa femme Kathryn Boyd a mis au monde une adorable petite fille, comme l'a annoncé le comédien vu dans Deadpool 2 ce dimanche 4 novembre 2018.

"Cher(e)s mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter notre petite fille Westlyn Reign Brolin (Bean). Maman Kathryn a été extraordinaire durant cette naissance miracle et Bean est parfaite jusqu'au bout des ongles. Nous sommes infiniment bénis, et nous avons tellement apprécié l'amour et le soutien de tous ceux qui ont pris part à cette aventure, directement ou indirectement", a-t-il écrit sur Instagram.