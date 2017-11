Avengers – Infinity War : La première bande-annonce dévoilée !

C'est peut-être l'un des plus gros fantasmes des fans de comics, et Marvel a fini par le réaliser. Avec Avengers – Infinity War, le studio racheté par Disney réunit pour la première fois les plus grands super-héros de l'écurie Marvel. Tous les Avengers, de Thor à Iron Man en passant par Hulk, Black Widow et Captain America, sont de la partie, tout comme Spider-Man, Black Panther, Doctor Strange mais aussi les héros des Gardiens de la Galaxie emmenés par Star Lord (Chris Pratt). Alors que Justice League, le rival de DC Comics qui réunit des super-héros tels que Batman, Superman, Flash et Wonder Woman, vient de sortir en salles, Marvel a dégainé la première bande-annonce de cette réunion qui s'annonce exceptionnelle !

Le blockbuster, dans lequel les Avengers et leurs alliés devront être prêts à tout sacrifier pour neutraliser le redoutable Thanos avant que son attaque éclair ne conduise à la destruction complète de l'univers, réunit Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Anthony Mackie, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Jeremy Renner, Samuel L. Jackson, Chadwick Boseman, Sebastian Stan, Don Cheadle, Gwyneth Paltrow, Chris Pratt, Bradley Cooper, Vin Diesel, Dave Bautista, Zoe Saldana, Pom Klementieff, Benedict Cumberbatch, Sean Gunn, Tom Holland, Josh Brolin et Paul Rudd.

Avengers – Infinity War sortira le 25 avril 2018.