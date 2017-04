Jourdan Dunn : Le top model parle de son fils et de sa maladie

Jourdan a 19 ans quand elle apprend qu'elle est enceinte. La bombe britannique, qui en a 26 aujourd'hui, évoque dans une interview accordée au magazine canadien FASHION l'angoisse provoquée par la nouvelle : "Je me suis demandé 'Puis-je être responsable d'un autre être humain ? C'est quoi ce délire !'"

"J'ai eu la chance d'avoir ma mère pour me guider, tout en me laissant croire en mon instinct", ajoute la maman de Riley. Jourdan Dunn éduque son fils seule. Le papa, Jordan Cummings, lui aussi ado à l'époque, a effectué une peine d'un an de prison quelques semaines après la naissance de leur enfant.

Une autre difficulté de taille s'est présentée à Jourdan Dunn. Son petit Riley est atteint de la drépanocytose. "La peur ne peut pas être une option. Nous devons seulement affronter la situation et se lancer", confie la créatrice de la collection de vêtements Londunn + Missguided et ambassadrice de Maybelline.

