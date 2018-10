Joyce Jonathan raconte son flirt avec l'anorexie : "J'étais tombée dans l'excès"

Plus récemment, la jolie brune a été moquée après son passage dans Fort Boyard, à l'été 2018. De nouvelles critiques qui, cette fois encore, l'ont beaucoup touchée : "Je savais très bien que j'étais une brêle dedans, a-t-elle commenté. J'avais passé trois ans à me reconstruire, à être sportive et être bien dans ma peau, et j'ai eu l'impression de toute détruire en deux secondes et demie parce que je faisais cette émission en étant super malade et frigorifiée." Peut-être Joyce Jonathan osera-t-elle conjurer cette mauvaise expérience en tentant de nouveau le coup l'été prochain !