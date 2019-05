Juan Carlos Ier d'Espagne se retire : sa lettre émouvante à son fils Felipe VI

Revenir pour mieux partir : très présent dans l'espace public ces derniers mois, alors qu'il se faisait globalement discret depuis son abdication en juin 2014, le roi Juan Carlos Ier d'Espagne a communiqué le 27 mai 2019 sa décision de se retirer de la vie officielle à compter du 2 juin.

Âgé de 81 ans et toujours en délicatesse dans ses déplacements, qu'il fait à l'aide d'une canne, malgré de multiples opérations (hanches, genoux...), l'ancien souverain, qui régna de 1975 à 2014, a fait part de sa "retraite" à son fils le roi Felipe VI dans une lettre rendue publique par la Maison Royale.

"Votre Majesté, mon cher Felipe, y lit-on,

Au cours de ces dernières années, depuis mon abdication de la Couronne d'Espagne le 2 juin 2014, j'ai mené à bien des activités institutionnelles avec le même engagement envers l'Espagne et la Couronne que celui dont j'ai fait preuve durant mon règne.

À présent, alors que près de cinq années se sont écoulées depuis cette date, je pense qu'il est temps pour moi de tourner une autre page de ma vie et de me retirer définitivement de la vie publique.

C'est l'an dernier, lorsque j'ai célébré mon 80e anniversaire, que j'ai commencé à mûrir cette idée, laquelle s'est à nouveau imposée à moi lors de l'inoubliable commémoration du 40e anniversaire de notre Constitution au Parlement [le 31 octobre 2018, jour où la princesse Leonor des Asturies a prononcé son premier discours, NDLR]. Un acte solennel, chargé d'émotion pour moi, qui m'a permis d'évoquer, avec fierté et admiration, le souvenir de tant de personnes qui ont contribué à rendre possible la Transition politique et à réaffirmer mon sentiment de gratitude permanente envers le peuple espagnol, véritable architecte et principal protagoniste de cette étape cruciale de notre histoire récente.

Sûr de ma conviction, ferme et réfléchie, je te fais part, ce jour, de ma volonté et de mon désir de franchir ce cap et de cesser d'effectuer des activités institutionnelles à partir du 2 juin prochain.

Je prends cette décision avec toute l'affection et toute la fierté que je te porte en tant que père, avec toute ma loyauté, pour toujours.

Ton père, qui t'embrasse fort."

La dernière apparition publique du roi Juan Carlos Ier a eu lieu le 24 mai aux arènes de Las Ventas à Madrid dans le cadre de la Feria San Isidro. Depuis son abdication, sa passion pour la tauromachie a indéniablement été la principale motivation de ses sorties, parfois avec sa petite-fille Victoria Federica, fille de l'infante Elena. Il avait fait l'une de ses rares apparitions au côté de son fils Felipe VI en janvier dernier à l'occasion de la cérémonie des Prix nationaux du sport espagnol, au palais du Pardo.

Le règne de Juan Carlos, qui a mené l'Espagne vers la démocratie au sortir de la dictature franquiste, s'était achevé en 2014 dans un climat délétère. Entre autres affaires, l'instruction du procès Noos dans lequel son gendre Iñaki Urdangarin, fils de Cristina d'Espagne, a été condamné à près de six ans de prison ferme pour détournement de fonds et le scandale de sa partie de chasse au Botswana, où il s'était blessé, avait écorné l'image de patriarche populaire qu'il s'était forgée au fil des ans. Il jouit toutefois encore d'un capital sympathie élevé.