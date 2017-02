Julian Assange en couple avec Pamela Anderson ? Ses déclarations...

Voilà déjà quelques semaines que des rumeurs persistantes font état d'une hypothétique romance entre Pamela Anderson et le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange.

Début février, un indiscret s'était confié auprès du Page Six pour révéler que l'actrice de 49 ans et le cybermilitant de 45 ans s'étaient en effet considérablement rapprochés au cours des récents mois. L'ex-vedette d'Alerte à Malibu, qui ne cesse de multiplier les déplacements en Europe pour des raisons professionnelles, est devenue l'un des fervents soutiens de l'homme australien et milite activement pour sa libération. Elle lui aurait ainsi rendu visite "six fois en l'espace des cinq derniers mois". Pour rappel, Julian Assange réside depuis 2012 à l'ambassade de l'Équateur à Londres, lui permettant ainsi d'éviter d'être extradé vers la Suède, où il doit répondre à des allégations d'agression sexuelle.

Pamela n'est pas idiote du tout, elle est très futée

Mercredi 15 février, le célèbre hacker a donné une interview téléphonique à la radio australienne KIIS 1065, durant laquelle il a été interrogé sur sa prétendue nouvelle histoire d'amour. Questionné sur la nature de sa relation avec Pamela Anderson, Julian Assange a bien tenté d'éluder en complimentant la comédienne. "C'est une personne très attirante, avec une personnalité attirante, intelligente... Elle n'est pas du tout idiote, elle est très futée", a-t-il déclaré.

Pressé de clarifier les choses et alors qu'on lui demandait s'il était "amoureux", l'informaticien a refusé d'apporter plus de précisions. "Je veux dire, je l'aime bien, elle est formidable. Mais je ne révèlerai pas de détails privés", a-t-il conclu. De son côté, Pamela Anderson (qui est actuellement en Angleterre) n'a pas manqué d'évoquer Julian Assange dans un entretien enregistré pour l'émission Loose Women. L'actrice a notamment qualifié son ami "d'héroïque", ajoutant qu'il s'agissait d'une "personne importante". Amants ou simples amis, une chose est sûre, ces deux-là ne tarissent pas d'éloges l'un pour l'autre...