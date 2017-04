Julie Depardieu radieuse marraine d'un Festival fleuri

Julie Depardieu, la marraine et présidente du jury du 1er Festival des Jardins de la Côte d'Azur, participe en compagnie d'Eric Ciotti (député et président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes), de Frank Chikli, Alexandra Borchio et Catherine Moreau, à l'ouverture du festival. Le département lance son 1er Festival des Jardins de la Côte d'Azur sur le thème de l'éveil des sens". Sur 25 projets réceptionnés, 10 dossiers ont été retenus par un comité de sélection qui leur a attribué une des dix parcelles du territoire des Alpes-Maritimes. Le public pourra ainsi flâner autour de ces dix jardins éphémères de 200 m² installés pendant un mois, du 1er avril au 1er mai 2017, dans les centres-villes parmi les plus beaux sites du département : Le Jardin de la Villa Rothschild à Cannes, le Jardin Biovès à Menton, la Place du Petit Puy et Place de l'Évêché à Grasse, le Jardin Albert 1er sur la Promenade du Paillon à Nice et la Pinède Gould à Antibes-Juan-les-Pins. En parallèle, des animations grand public autour des jardins seront organisées pendant la durée du festival sur tout le département : ateliers d'art floral et de nouvelles techniques de jardinage, dégustations, animations culinaires, stands de professionnels, bourse aux plantes, conférences, expositions, etc... Nice, le 1er avril 2017. © Bruno Bebert/Bestimage