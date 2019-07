Julie Ferrier : "J'ai fait huit fausses couches. C'est à chialer"

L'actrice de L'Arnacoeur s'est aussi laissée aller à quelques confidences sur sa vie amoureuse : "Je suis aimante. J'ai vécu dans ma vie trois grandes histoires d'amour. La dernière date de quatre ans." Mais son statut de célébrité ne lui simplifie pas la tâche en matière de séduction : "Pas évident, quand on est actrice et un peu connue, de ne pas effrayer les hommes, a-t-elle raconté à nos confrères. Je préférerais vous dire que je suis en couple et que tout va bien, mais je suis surtout en quête d'amour."

Ce n'est pas la première fois que Julie Ferrier évoque cet aspect de sa vie personnelle en interview. Déjà au micro d'Europe 1, le 9 juin, elle avait raconté son désir d'enfant : "J'aurais adoré. C'est là le petit point où c'est la tristesse absolue (...). On a tous dans la vie des choses qui nous rattrapent. La vie, c'est plein d'épreuves, ça fait partie de mes épreuves."