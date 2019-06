Julie Ferrier a passé dix ans à "essayer de faire un enfant"

Actuellement à l'affiche d'À ma place, vous Ferrier quoi ?, au théâtre de l'Atelier dans le 18e arrondissement de Paris, la populaire Julie Ferrier a fait la promotion de son spectacle au micro d'Isabelle Morizet sur Europe 1, le 9 juin. Évoquant sa vie, riche en projets, elle a confessé un seul manque : elle n'a pas eu d'enfant.

Julie Ferrier tire un bilan très positif de sa vie, mais elle a toutefois admis avoir un regret majeur : celui de ne pas être devenue mère. Malheureusement, le destin en a décidé autrement... "J'aurais adoré. C'est là le petit point où c'est la tristesse absolue. Biologiquement, j'ai eu des soucis. Ce n'est pas du tout que je n'ai pas voulu, j'ai essayé de faire un enfant pendant dix ans. On a tous dans la vie des choses qui nous rattrapent. La vie, c'est plein d'épreuves, ça fait partie de mes épreuves", a-t-elle raconté.

Il y a trois ans, en pleine promotion du film Père fils thérapie, Julie Ferrier s'était exprimée au micro de Purepeople.com. "J'ai déjà suivi une thérapie de couple, avec un amoureux", disait-elle alors, sans expliquer plus en détail ce qui avait motivé cette démarche. Est-ce son mal d'enfant qui lui posait problème ? Aujourd'hui, on ne sait rien de la vie sentimentale de l'artiste, qui aurait par exemple pu entamer une procédure d'adoption.

Côté pro, toutefois, elle est ravie. "J'ai eu de très beaux rôles déjà, ne serait-ce que dans La Fleur de l'âge [sorti en 2013, NDLR]. Ce que j'aimerais, c'est un grand film (...) et si possible, social", dit-elle en ajoutant : "Ce n'est pas toi qui choisis de faire du cinéma, c'est lui qui te choisit." Si elle a réussi sa transition des planches au cinéma, Julie Ferrier peut en réalité jouer dans divers domaines puisqu'elle s'est formée au cirque, au trombone, au théâtre ou encore au spectacle de rue et qu'elle a fait des stages de clown !

Thomas Montet