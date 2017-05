Julien Castaldi (Mad Mag) : Sa chérie Ludivine lui déclare sa flamme en plateau

Mardi 23 mai, Aymeric Bonnery a réservé une jolie surprise à son camarade Julien Castaldi (fils aîné de Benjamin Castaldi) dans le Mad Mag d'Ayem Nour sur NRJ12.

En effet, en toute fin d'émission, afin de célébrer les trois mois du jeune couple que Julien forme avec la belle Ludivine, Aymeric a convié cette dernière à faire son entrée sur le plateau pour qu'elle fasse une petite annonce à son petit ami. Une venue qui a aussitôt donné le sourire au plus jeune chroniqueur de la bande !

"Je suis venue ici pour te dire que ça fait trois mois que je partage ma vie avec toi, que je suis très heureuse et que je t'aime plus que tout au monde mon amour !", a lancé la jolie blonde devant des chroniqueurs très touchés et un Julien Castaldi émotif. "Je suis content, c'est cool !!", a commenté le jeune homme de 20 ans avec pudeur lorsque Ayem lui a demandé une réaction. Et d'ajouter lorsque cette dernière lui a fait remarquer qu'il était en nage dans son T-shirt : "J'en peux plus de ma vie !"

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player vidéo !