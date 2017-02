Julien Castaldi victime d'une mauvaise blague dans le Mad Mag !

Julien Castaldi devrait se méfier de ses collègues désormais.

Depuis le 8 février dernier, le jeune homme de 19 ans officie dans le Mad Mag de NRJ12 aux côtés d'Ayem Nour, Aymeric Bonnery, Benoît Dubois ou encore Émilie Picch. Et ces derniers n'ont semble-t-il pas fini de le bizuter. Pour preuve, lors de l'émission du 22 février 2017, l'ancienne candidate de The Game of Love Anastasiya est arrivée sur le plateau en annonçant que l'un des membres de l'équipe lui plaisait. Elle s'est ensuite dirigée vers le fils de Benjamin Castaldi et s'est assise sur ses genoux.

"On ne peut rien faire contre les Castaldi", a alors lancé Zelko (Secret Story 5) amusé. Et Aymeric Bonnery d'ajouter : "En ce moment, ce sont les vierges à la mode." Julien s'est donc réjoui d'être le petit chouchou de la jolie blonde. Malheureusement, son bonheur a été de courte durée puisqu'il a bien vite appris... que rien de tout ça n'était vrai.

"Julien, mon petit chat, est-ce que tu prends du plai­sir ? Est-ce que tu es bien installé ? Il ne s'agis­sait que d'une blague. Anas­ta­siya n'est pas venue pour toi, c'était une blagou­nette, parce qu'on aime bien rigo­ler dans le Mad Mag", a admis l'ancienne rivale de Martial Bétirac. Et Anastasiya de préciser que Julien était un gentil garçon, mais qu'il ne pourrait pas y avoir plus entre eux.

Malaise !