Anastasiya (The Game of Love) : Marvin, Carl, son élimination... Elle se confie

Anastasiya a accepté de participer à The Game of Love (NRJ12) afin de vivre une nouvelle expérience et découvrir "quelque chose de différent". C'est donc plus motivée que jamais qu'elle s'est envolée pour le Mexique afin de trouver les couples de l'émission.

Mais une fois sur place, la jolie blonde s'est bien vite rendu compte que ce n'était pas si simple. "On devenait paranos au quotidien. On changeait d'avis tous les jours, on était perdus. Les gens jouaient tellement bien...", nous a-t-elle confié en exclusivité. Si avant de partir, elle était prête à tout pour atteindre ses objectifs, Anastasiya a vite compris qu'elle avait ses limites : "Je n'étais pas prête à séduire et embrasser pour le jeu. J'ai mes valeurs et je les respecte."

La rivale de Nadia a donc vite éconduit Carl après qu'il lui a révélé son coup de coeur. Une décision qui lui a valu d'être qualifiée de "froide" par de nombreux téléspectateurs. "Carl, c'était tellement rapide que ça m'a un peu fait peur. C'est pour ça que j'étais si froide. C'était pour le faire un peu fuir, mais ça n'a pas marché (rires). Je n'étais pas du tout intéressée par son physique. J'avais aussi un peu du mal à accrocher avec sa personnalité. On s'entend bien en tant qu'amis, mais je ne pourrais pas me mettre en couple avec lui", s'est-elle justifiée.

Ça a toujours été compliqué avec Natascha

En revanche, Anastasiya n'a pas mis longtemps à succomber au charme de Marvin. Ce qui lui a plu chez le beau blond ? "Sa personnalité. C'est quelqu'un de très gentil, très posé, il a un grand coeur. C'est quelqu'un de très calme aussi. Quand on se retrouvait, on avait de longues discussions. J'ai vu que c'était quelqu'un de très profond. Je me suis dit que c'était vraiment une belle personne."

Cette idylle a malheureusement attisé la jalousie de Natascha, également intéressée par le candidat : "Ça a toujours été compliqué avec Natascha. Elle me reprochait toujours quelque chose et je ne trouvais pas ça justifié. Elle restait bloquée sur ses idées. Marvin m'a dit qu'il n'était pas intéressé par elle, donc j'ai essayé de lui faire comprendre. Mais elle ne m'a pas écoutée."

Autre coup dur, Anastasiya a été éliminée au cours de l'épisode de ce lundi 16 janvier 2017. Une surprise pour la jeune femme – 100% naturelle – qui comptait sur ses amis de l'aventure pour sauver sa peau face à Carl : "J'ai été déçue par Alex parce qu'il a dit qu'il ne voterait pas contre moi et l'a fait. Je trouve ça dommage de jouer avec les sentiments. Si tu me dis que tu ne votes pas pour moi, ne le fais pas. Pierre, de qui j'étais proche, a également voté pour Carl alors que je ne m'y attendais pas. Et Nans a fait une stratégie avec Laurence alors qu'on s'entendait bien." Elle ne leur en a toutefois pas tenu rigueur "parce que c'était un jeu et que tout le monde voulait gagner."

