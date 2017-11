Julien Doré : Sosie du rugbyman Gabriel Lacroix, sa double vie !

Les quelque 330 000 followers de Julien Doré sur Twitter le savent et le savourent : le chanteur fait preuve sur le réseau social d'un sens de l'humour et d'une répartie jubilatoires. Son dernier coup d'éclat en date : se faire passer pour un rugbyman du XV de France !

Si la pertinence du match de rugby disputé mardi 14 novembre 2017 à Lyon par des sélections "bis" de la France et de la Nouvelle-Zélande, trois jours après le choc entre les deux "vraies" sélections, a été très discutée, la rencontre aura notamment permis à quelques jeunes Bleus en devenir de se signaler. Parmi eux, Gabriel Lacroix a, à son insu, fait coup double.

Non seulement le petit ailier (1,71 mètre, 80 kilos) du Stade Rochelais a fait plaisir aux fans et observateurs en inscrivant deux jolis essais, mais il a également attiré l'attention de Julien Doré : frappé par leur ressemblance physique, le chanteur s'en est amusé en allant jusqu'à se mettre en tenue de rugbyman, casqué comme le joueur, et en aplatissant le ballon dans l'en-but, une mise en scène qu'il a habilement incrustée dans une vidéo de Gabriel Lacroix ! "Merci pour votre soutien", a-t-il malicieusement écrit en légende.

"Hahahaha juste P.A.R.F.A.I.T", a rigolé Isabelle Ithurburu, la charmante Miss Ovalie du Canal Rugby Club, en réponse à ce tweet qui a fait l'unanimité. "Ton contrat au Stade Français Paris est prêt", a d'ailleurs réagi Fabien Grobon, directeur général du club francilien. Quant au principal intéressé, Gabriel Lacroix, il a également apprécié, remerciant Julien Doré "pour son humour".