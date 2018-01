Julien (L'amour est dans le pré 2016) : L'ex-hôte de Louise a trouvé l'amour !

Julien était l'un des héros de L'amour est dans le pré en 2016 sur M6.

À l'époque, l'éleveur de vaches allaitantes de 35 ans établi dans la Meurthe-et-Moselle avait ému les téléspectateurs. Victime d'un grave accident à l'âge de 20 ans, Julien en avait gardé des séquelles puisqu'il marche depuis avec difficulté et garde des soucis d'élocution. Le public avait surtout été ému par son histoire avec Louise, une prétendante qui avait finalement mis un terme à son idylle naissante car elle n'aimait pas la région du jeune homme...

Tout ceci est désormais derrière Julien ! En effet, à en croire son compte Facebook personnel, l'éleveur a effectivement retrouvé l'amour depuis la fin mai 2017. Malheureusement, à en croire sa réaction dans les commentaires de sa propre publication, Julien ne s'attendait pas à ce qu'autant de gens soient au courant dans la foulée ! "M**** ! Je ne voulais pas que ça se voie ! Comment effacer ce statut sans enlever du profil svp ?", lançait-il à l'époque.

Pour rappel, Louise, la prétendante de Julien dans ADP avait subi de vives critiques de la part du public. Accusée d'être trop ambiguë avec Julien malgré son absence de sentiments (tandis que Julien se rapprochait toujours plus...), elle avait été la cible de nombreux internautes. La publication d'une vidéo (sur sa propre chaîne) dans laquelle elle expliquait se laver à l'urine n'avait pas arrangé les choses. "Je nettoie ma peau au rhassoul, mais je me suis remise aussi à l'urine, en externe et en interne. En externe en tout cas, ça régénère, ça nettoie, ça hydrate, ça cicatrise, ça exfolie et bien d'autres choses encore donc ça remplace le savon, l'exfoliant, l'hydratant, le cicatrisant, bref ça remplace tout tout tout ! Donc l'urine c'est top top top sur la peau", expliquait-elle avant de supprimer sa chaîne.

