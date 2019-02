Jussie Smollett (Empire) : Son agression mise en scène ?

Violemment agressé en pleine nuit, Jussie Smollett avait été hospitalisé quelques jours le temps de se remettre avant de sortir finalement de l'hôpital. L'acteur de la série Empire, qui a reçu le soutien des stars d'Hollywood, a depuis pris la parole pour s'exprimer sur cette agression. Toutefois, la presse américaine relate que sa version des faits commencerait à être remise en doute...

Le site Just Jared affirme que la police, qui a arrêté deux hommes considérés comme suspects, enquête sur une possible mise en scène de l'agression de Jussie Smollett. Une enquête que les autorités n'ont pas souhaité confirmer. Deux médias locaux de Chicago confirment cette information. Le journaliste Rob Elgas, de ABC7, a ainsi relaté que "plusieurs sources" lui avaient indiqué que la police "enquêt[ait] pour savoir si Smollett et les deux hommes [avaient] orchestré cette supposée attaque car Smollett était sur le point de disparaître d'Empire".

Le journaliste de CBS Brad Edwards affirme de son côté que deux témoins interrogés, qui refusent de coopérer, ont potentiellement pris part à cette mise en scène...

Si l'acteur de 36 ans, ouvertement homosexuel, a véritablement orchestré son agression – il aurait été agressé par deux supporters de Trump et insulté de manière raciste et homophobe –, cela risque de lui causer du tort dans sa carrière et de jeter le discrédit sur les véritables victimes...

Thomas Montet