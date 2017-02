Justin Bieber : Coup de boule et sang sur les doigts, la soirée se finit mal...

Depuis quelques années maintenant, Justin Bieber semble prendre le même chemin que Lindsay Lohan en matière d'ennuis avec la justice... Le chanteur serait à nouveau au coeur d'une enquête de police après une agression survenue dans la nuit du samedi 11 février.

Justin Bieber a-t-il donné un coup de boule un homme lors d'une soirée donnée dans le restaurant italien Serafina à Los Angeles par son ami le producteur Poo Bear avant la cérémonie des Grammy Awards ? C'est ce qu'affirme le site TMZ.com qui fait état d'une altercation entre le chanteur et un individu, d'abord présenté comme un membre du personnel avant qu'un représentant de l'établissement ne précise qu'il s'agissait plutôt d'un convive. Un flou demeure autour de l'identité de la personne qui a prévenu la police, le restaurant affirmant que ce n'était pas un employé alors que les forces de l'ordre assurent l'inverse... L'équipe de Serafina a même choisi de prendre la défense de Justin Bieber. "Nous sommes toujours heureux de recevoir monsieur Bieber dès qu'il vient au Serafina", a déclaré l'établissement.

Le site TMZ.com raconte que l'altercation servait survenue après que Justin Bieber a demandé à un individu présent sur place de cesser de le filmer avec son téléphone portable alors qu'il faisait semblant de se chamailler avec l'acteur Kyle Massey. Face à son refus, le chanteur se serait énervé et d'autres convives auraient à leur tour brandi leur téléphone pour filmer la scène. À l'arrivée de la police sur les lieux, le chanteur avait déjà pris la poudre d'escampette. Une photo de l'interprète de Sorry avec du sang sur les doigts à la sortie de Serafina publiée par le site indique clairement que la soirée s'est mal déroulée... Une enquête pour infraction mineure aurait été ouverte et ce alors même que la victime supposée n'a pas souhaité porter plainte.

Toujours au rayon judiciaire, Justin Bieber vient de s'attirer les foudres des avocats d'une artiste de Nashville qui l'accuse de plagiat pour un passage de la mélodie de Sorry. Alors que le chanteur devait faire une déposition sur ce sujet le 8 février à Los Angeles, ses propres avocats ont prétendu qu'il était malade et ne pouvait pas venir. Problème : ses fans, qui l'ont repéré en train de boire des coups au Bootsy Bellows, ont publié des vidéos de la scène sur les réseaux sociaux...

Thomas Montet