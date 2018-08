Justin Bieber et Hailey Baldwin : Les fiancés se marieront en 2019

La vie amoureuse des stars passionne leurs millions de fans à travers le monde ! Ceux de Justin Bieber et Hailey Baldwin, comblés par l'annonce de leurs fiançailles, s'interrogent désormais sur la date du mariage. L'heureux événement pourrait avoir lieu en 2019.

Le scoop est signé TMZ ! Selon le site américain, Justin Bieber et Hailey Baldwin envisagent de se dire "I do" l'année prochaine. Ainsi, le couple qui s'est reformé au mois de juin et fiancé dans la foulée exclut un mariage rapide. Le chanteur de 24 ans et sa belle ont pris l'engagement, un premier pas déjà très important.

"Justin est amoureux d'elle depuis longtemps, donc [ces fiançailles] ne sont pas sorties de nulle part", explique une source fiable à TMZ. Les futurs époux se sont publiquement réconciliés en juin, lors d'un week-end en amoureux au Mexique. Ils ont ensuite posé leurs valises à Miami et profitent actuellement de la suite et fin de l'été à New York.

Justin et Hailey ont été photographiés dans la Grosse Pomme ce lundi 13 août. Les deux blondinets se sont rendus au cinéma, à l'iPic Theater, puis se sont arrêtés à un restaurant pour acheter des boissons à emporter.