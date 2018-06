Justin Bieber et Hailey Baldwin inséparables : Rentrés de leur week-end à deux

Visiblement, Kendall Jenner sera la seule célibataire de sa bande cet été ! Ses amies Bella Hadid et Hailey Baldwin se sont rapprochées de leurs ex-petits amis respectifs. Hailey et Justin Bieber sont rentrés de Miami et poursuivent leur nouvelle idylle avec le sourire...

Le week-end dernier, Hailey Baldwin et Justin Bieber étaient à Miami. Venus assister à la VOUS Conference, un événement chrétien sur deux jours, ils ont profité de leur séjour en Floride pour sortir au cinéma et dîner en tête à tête. Le mannequin de 21 ans et son (petit ?) ami chanteur sont rentrés en jet privé à New York, où ils ont été photographiés ce mercredi 13 juin.

Habillé d'un pull Vetements x Tommy Hilfiger, d'un jogging adidas x Gosha Rubchinskiy et de chaussons d'hôtel, Justin Bieber, souriant, a adressé aux photographes des gestes amicaux. L'ex-petit ami de Selena Gomez a été imité par Hailey, vêtue d'une veste camel, d'un minishort en jean et de boots blanches Dr. Martens.

Justin et Hailey officialiseront-ils leur romance cet été ? Repartiperont-ils en vacances, et si oui, où ? Les fans du couple prient pour que cette belle histoire continue et pour que Hailey oublie son ex, le chanteur Shawn Mendes.