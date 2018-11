Justin Bieber et Hailey Baldwin : Les jeunes mariés s'offrent un tatouage commun

Encore en larmes avant-hier, Justin Bieber est réapparu quelques heures plus tard au top de sa forme dans les rues de Los Angeles. Samedi 3 novembre 2018, le chanteur de 24 ans avait à son bras sa chérie Hailey Baldwin pour une promenade à Beverly Hills. Paré d'un blazer bleu, le crâne fraîchement rasé, l'interprète de Purpose tenait un bras autour de sa compagne et affichait un sourire ravi devant les paparazzi.

La veille, la Page Six révélait que la star canadienne s'était offert un tatouage commun avec sa toute nouvelle épouse. Selon l'artiste Bang Bang, alias Keith McCurdy, Justin et Hailey se sont "chacun fait un tatouage", bien que les deux soient exposés à deux endroits différents de leurs corps. "Le tattoo de Justin est sur son visage (...) C'est très fin et délicat. Et ce n'est pas un tatouage traditionnel de couple", a-t-il confié.

Tout juste sait-on qu'il s'agit de "petits mots" qui ont été tatoués, pour Justin, au-dessus du sourcil droit. Pour le mannequin de 21 ans, c'est encore le mystère.