Justin Bieber et Hailey Baldwin se sont (déjà) mariés !

Justin Bieber et Hailey Baldwin sont bel et bien légalement mariés !

Vendredi 14 septembre 2018, le magazine People était le premier à rapporter l'information, assurant que le chanteur de 24 ans et le mannequin de 21 ans avaient profité la veille de leur passage au palais de justice de New York pour, non seulement obtenir leur licence de mariage, mais bien s'unir. Une cérémonie civile qui s'est déroulée à huis clos et à laquelle seul un juge a assisté. "Ils l'ont fait sans prendre la peine d'écouter qui que ce soit", avait glissé un proche. Dans la foulée, il était expliqué que le couple (qui se fréquente depuis le mois de juin et qui s'était fiancé en juillet) avait l'intention d'organiser une grande fête religieuse dans les jours prochains en présence de la famille et des amis. C'est à l'issue de cette seconde cérémonie, qui aura très probablement lieu au Canada, que les deux stars se considèreront "réellement" mariées et qu'elles arboreront des alliances.

Après les révélations de People, Hailey Baldwin s'était saisie de son compte Twitter vendredi pour démentir l'information. "Je comprends d'où viennent les spéculations mais je ne suis pas encore mariée", avait-elle écrit. Un message qu'elle a ensuite mystérieusement supprimé. Si elle cherchait à gagner du temps, la jolie blonde ne pouvait effectivement pas nier la vérité plus longtemps...

Le ping-pong des rumeurs

Et c'est son oncle Alec Baldwin qui a vendu la mèche. Interrogé au micro d'Access sur le tapis rouge des Emmy Awards, lundi 17 septembre à Los Angeles, l'acteur de 60 ans a confirmé que sa nièce chérie s'était bien mariée jeudi dernier à New York. "Ils l'ont fait, ils se sont mariés, je ne sais pas ce qu'il se passe", a-t-il laconiquement lâché. Et d'ajouter qu'il parlait régulièrement à Hailey par SMS, mais qu'il n'avait rencontré Justin Bieber "qu'une seule fois".

Quelques heures après les indiscrétions d'Alec Baldwin, le site TMZ a de nouveau contredit la rumeur, affirmant que le couple ne s'était pas marié contrairement à ce qu'avait avancé la star du Saturday Night Live. Alors, qui croire ? Un média dont il est facile de se jouer lorsque l'on veut à tout prix garder un secret pour soi, ou un membre de la famille qui entend directement les choses ? Notre coeur balance... Team Alec quand même !