Justin et Hailey Bieber : Moment complice pour les jeunes époux

La vie amoureuse des stars passionne leurs millions de fans ! Ceux de Justin et Hailey Bieber suivent avec attention l'évolution de leur mariage. Le célèbre couple trouve son bonheur dans les moments simples, comme un après-midi ensoleillé dans un parc.

Samedi 16 mars 2019, Justin et Hailey Bieber (née Baldwin) sont sortis de Los Angeles et se sont rendus à Laguna Beach. Ils y ont passé leur après-midi dans un parc, assis à même l'herbe. Rentrée de New York où elle a fêté l'inauguration d'un prestigieux hôtel avec plusieurs amies top models, la jolie blonde de 22 ans renoue avec la simplicité et le confort d'une tenue de sport, composée d'une brassière et d'un legging.

Le week-end dernier, Justin a provoqué un séisme virtuel en faisant état de son combat contre la dépression. Le chanteur de 25 ans a écrit sur Instagram, à l'attention de ses plus de 100 millions de followers : "Les gars, je voulais juste vous tenir un peu au courant en espérant que ce que je traverse vous parlera. J'ai beaucoup lutté. Je me sens juste super déconnecté et bizarre... Je rebondis toujours, donc je ne m'inquiète pas, je voulais juste vous faire signe et vous demander de prier pour moi, les gars. Dieu est fidèle et nos prières marchent vraiment, merci... La période la plus humaine à laquelle j'ai dû faire face..."

Rentrée en Californie après des voyages à Paris (pour la Fashion Week) et New York, Hailey retrouve son époux et l'aide à se sentir mieux.