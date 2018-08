Kaaris avec sa fille de 2 ans : Il lui explique, à sa façon, sa vie en prison

Kaaris a retrouvé la liberté le 23 août 2018 après avoir été placé en détention provisoire à la prison de Fresnes, dans le Val-de-Marne, durant vingt jours. Le rappeur de 38 ans y avait été conduit à la suite de sa violente altercation avec Booba survenue le 1er août à l'aéroport d'Orly, alors qu'il devait embarquer à bord du même vol que son ennemi.

Originaire de Sevran (Seine-Saint-Denis), Kaaris (de son vrai nom Okou Gnakouri) a retrouvé sa fille de 2 ans, fruit de son amour pour sa compagne Linda. Dès sa sortie de prison, le rappeur s'était dévoilé en sa compagnie, tenant à la rassurer. Jeudi 30 août, l'artiste s'est filmé avec son adorable princesse nommée Okou Brooklyn Amra, née à l'été 2016. "1 semaine qu'elle me demande où j'étais, comment expliquer à un ange où j'étais", commente Kaaris qui explique à sa fille qu'il est en "thalasso" parce qu'un "homme avec un bâton" l'y a conduit. "C'était dur tu sais. Y en a, ils sont cinq dans une chambre et ils souffrent", témoigne-t-il, invitant sa fille à leur faire un bisou pour "leur donner de la force". "Là-bas y avait même des rats, ils avaient des enfants, des tous petits comme toi. On pouvait jamais voir le ciel", conclut-il.