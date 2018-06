Kad Merad : "L'idée d'une nouvelle paternité me titillera jusqu'à la fin..."

Ce mercredi 20 juin 2018, Kad Merad et Malik Benthala partagent l'affiche du film Le Doudou. Dans cette comédie Philippe Mechelen et Julien Hervé, un père de famille part à la recherche du doudou de sa fille flanqué d'un employé d'aéroport pas très dégourdi. En janvier, le film a reçu le Prix du jury au dernier Festival International du Film de Comédie de l'Alpe d'Huez.

La promotion du film offre à Kad Merad l'occasion de parler de son propre rôle de père. C'est le cas dans le magazine Télé Star dont le nouveau numéro sera en kiosques lundi 18 juin. "Comme tous les parents, j'ai traversé cette épreuve ! Pire, j'ai vécu l'oubli du doudou à la maison ! Le plus difficile c'est d'expliquer à mon fils qu'on ne pouvait pas faire faire un demi-tour au train ou à l'avion !" Et c'est avec tendresse que l'acteur ajoute : "C'est un sacré truc d'être père ! J'ai deux enfants par la force des choses ! Et je trouve ça super ! Vous me mettez un bébé dans les bras et je deviens fou ! Donc l'idée d'une nouvelle paternité me titillera jusqu'à la fin de mes jours."

Avec l'auteure Emmanuelle Cosso, son ex-épouse, Kad Merad a eu un petit Khalil en 2004. Depuis 2014, il partage la vie de Julia Vignali, elle aussi déjà parent d'un garçon, Luigi (10 ans).