Karine Ferri, Alessandra Sublet et Élodie Gossuin lancent le Sidaction 2019

À l'occasion de la soirée de lancement du Sidaction, nombre de personnalités de la télé et de la radio se sont réunies ce 18 mars à la salle Wagram, à Paris. Au côté de Jean Paul Gaultier, parrain de l'organisation, plusieurs célébrités ont d'ores et déjà apporté leur soutien au Sidaction 2019 qui se tiendra les 5, 6 et 7 avril prochain.

Complices, c'est bras dessus bras dessous que Karine Ferri et Alessandra Sublet ont pris la pose devant les photographes. Non loin de là, Nikos Aliagas, Carole Rousseau, William Leymergie et Daphné Bürki étaient également présents à cette soirée marquant les 25 ans du Sidaction. Augustin Trapenard, Laurie Cholewa, Guy Lagache, Amanda Scott et Sébastien Folin étaient eux aussi mobilisés ce lundi soir.

Après avoir joyeusement posé avec Jérôme Anthony devant le photocall, Élodie Gossuin a partagé une anecdote amusante avec ses abonnés Instagram à son retour à l'hôtel : l'ancienne Miss France a en effet confié avoir complètement déchiré sa combinaison lors de la soirée ! C'est tant bien que mal qu'elle a rattrapé les dégâts avec des agrafes...