Karine Le Marchand et Belmondo en bonne compagnie aux Trophée du Bien-être

Lundi 18 septembre, au théâtre des Mathurins à Paris, était organisée la nouvelle édition des Trophées du Bien-être. Initiée par Sylvain Bonnet, cette soirée a pour vocation de mettre en lumière toutes celles et ceux qui participent positivement à l'évolution de la société et qui proposent des approches novatrices, contribuant à créer le bien-être pour tous au quotidien (innovation médicale, action, pièce de théâtre, film, concert, musique ou bien encore une amélioration urbaine).

Célébré cette année au profit des associations SOS Autisme et de Graines d'avenir (créée par Véronique Jannot, cette dernière soutient les enfants tibétains en exil), l'événement a attiré une foule de célébrités toutes investies dans les causes qui leur tiennent à coeur. Tout sourire, Karine Le Marchand a été vue au côté de Sylvain Bonnet et de Olivia Cattan, présidente de SOS Autisme. Jean-Paul Belmondo (84 ans) et Charles Gérard (90 ans) étaient installés ensemble et ont profité pour retrouver la compagnie de Michel Boujenah et Richard Berry, lauréats chic et complices.