Karine Le Marchand nue sur Google : Ses photomontages découverts par sa fille !

Lundi 27 mars 2017, Karine Le Marchand a fait une révélation de taille dans Les Grosses Têtes (RTL) : des photos d'elle nue circulent sur la Toile.

Ne vous méprenez pas, il s'agit là de simples montages de l'animatrice de L'amour est dans le pré (M6) dans des positions très compromettantes. Des clichés disponibles en tapant simplement "Karine Le Marchand nue" sur le moteur de recherche Google. "Tu as des trucs horribles où ils font des montages de trucs un peu porno en mettant ma tête (...). On ne peut pas l'interdire parce que c'est hébergé en Ukraine (...). C'est hyper-réaliste, les filles ont ma couleur de peau", a confié la grande amie de Stéphane Plaza à Laurent Ruquier et ses collègues de RTL.

Puis, après avoir précisé avec son légendaire franc-parler que Claire Chazal avait écopé des photos les plus coquines, Karine Le Marchand a révélé... que c'est sa fille qui lui avait fait prendre connaissance des clichés. "Maman, regarde ce que m'ont montré mes copains. T'as fait des photos avec des garçons ?", l'avait-elle questionnée. Aussi s'est-elle empressée de tout nier en bloc, avant d'effectuer des recherches afin de savoir d'où sortaient les clichés.