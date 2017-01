Stéphane Plaza et Karine Le Marchand : "On n'a pas eu de rapports sexuels"

"C'est comme une osmose, une histoire d'amour, avec Karine Le Marchand", avait déclaré Stéphane Plaza au micro d'Europe 1 en 2013. Mais entre eux, il n'y a jamais eu de gestes intimes. C'est du moins ce qu'a confirmé le célèbre agent immobilier dans les colonnes du magazine Télé Loisirs.

Le sympathique brun de 46 ans a confirmé à nos confrères : "On n'a pas eu de rapports sexuels, on ne s'est pas embrassés, pas de pelles, rien du tout." Entre ces deux-là, il ne s'agit donc que "d'une amitié très forte". Mais comme le confie ensuite Stéphane Plaza, "l'amitié n'est pas très loin de l'amour, honnêtement, avec Karine. Je l'aime et elle est dans mon coeur bien plus que n'im­porte qui". De quoi s'y perdre un peu...

Qu'on se le dise, la star de M6 "admire" la présentatrice de L'amour est dans le pré. Le duo qui s'adore hors caméra rêve de collaborer plus souvent ensemble devant elles. La star de Maison à vendre et Recherche appartement ou maison avait déclaré dans le même interview pour Europe 1 : "Dès que c'est un projet avec Karine, je dis oui. Et inversement, je pense." On espère donc les voir de nouveau réunis sur un plateau comme ce fut le cas pour l'émission Qu'est-ce que je sais vraiment ?.