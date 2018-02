Karine Le Marchand : Règlement de comptes avec Matthieu Delormeau !

Karine Le Marchand et Matthieu Delormeau ont enfin enterré la hache de guerre. Invitée dans Touche pas à mon poste (C8) mardi 6 février 2018 pour la promotion d'Une ambition intime (M6), elle s'est enfin expliquée avec le chroniqueur. L'occasion de découvrir la raison pour laquelle le beau blond était fâché contre l'animatrice de 49 ans.

Après avoir visionné un magneto au cours duquel Matthieu Delormeau l'accusait d'être fausse avec les agriculteurs de L'amour est dans le pré ou pas légitime pour être aux commandes d'une émission dans laquelle elle interviewait des politiques, Karine Le Marchand a lancé les explications : "Le ton a changé à partir d'une émission de TPMP dans laquelle j'étais invitée. Je me suis demandé ce qu'il se passait. J'ai réfléchi et je me suis souvenue que c'était l'émission où on avait annoncé que Claire Chazal quittait TF1. Cyril m'a demandé si TF1 avait le droit de la virer. J'ai répondu que oui, que c'est une chaîne privée qui fait ce qu'elle veut avec ses journalistes. À partir de ce moment-là, je suis l'objet de ta détestation."

Karine Le Marchand a ensuite admis qu'elle s'était renseignée sur Matthieu Delormeau. Et elle s'est rendu compte qu'il était très proche de Claire Chazal, qu'il la considérait comme sa maman. "Je sais que tu as perdu ta mère et je pense que tu as fait un transfert. On s'en est parlé il y a une semaine lors d'une fête (...). Tu as reconnu que tu ne supportais pas que j'aie dit du 'mal' de Claire Chazal", a-t-elle enchaîné.

Matthieu Delormeau a donc dû cracher le morceau : "C'est vrai (...). C'est mon amie et je l'ai défendue. Je reconnais que j'en ai fait une affaire un peu personnelle." Après quoi, il a admis qu'ils s'étaient expliqués hors antenne il y a une semaine et qu'ils avaient pris la décision de le dire à la télévision pour boucler la boucle. Karine Le Marchand l'a même convié à partir en vacances au ski avec des amis et elle. Tout est bien qui fini bien.