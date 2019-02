Karl Lagerfeld : Best-of de ses répliques et citations cultes

Aussi connu pour son talent et son look que pour son franc-parler, Karl Lagerfeld laisse derrière lui nombre de répliques et de citations mémorables. Parfois provoquants, souvent amusants : retour sur certains de ses meilleurs "Karlismes".

L'industrie de la mode est en deuil : Karl Lagerfeld est mort à l'âge de 85 ans ce mardi 19 février 2019. Une disparition qui laisse non seulement la maison Chanel orpheline de celui qui était à la tête de sa direction artistique depuis trente-six ans, mais également les nombreux amis et fans du couturier et photographe allemand. À lire aussi Orange is the New Black : Top 10 des répliques cultes de la série ! Cyril Lignac dépose sa citation culte "gourmand, croquant", comme Nabilla Ce véritable taulier de la couture n'était pas seulement connu pour sa crinière blanche, ses larges lunettes noires et ses mitaines en cuir. Nombres de citations chocs et de répliques cultes ont accompagné la carrière du Kaiser, jamais avare en réparties saillantes, parfois amusantes, parfois clivantes. Retour sur quelques-uns de ses meilleurs "Karlismes". Le sportswear : "Les pantalons de jogging sont un signe de défaite. Vous avez perdu le contrôle de votre vie, donc vous sortez en jogging." Le Monde selon Karl, 2013. La mort : "Il n'y aura pas d'enterrement. Plutôt mourir." Numéro, 2018. Ses clientes : "La mode n'est pas faite pour les cloches, alors allez sonner Pâques ailleurs que chez moi." Choupette : "Choupette était à un de mes amis qui m'a demandé si ma gouvernante pouvait s'occuper d'elle pendant ses deux semaines d'absence. Quand il est revenu, on lui a dit que Choupette ne reviendrait pas chez lui." The Cut, 2015.

L'homosexualité : "Quand j'étais enfant, j'ai demandé à ma mère ce qu'était l'homosexualité, et elle m'a dit – c'était il y a moins d'un siècle en Allemagne, mais elle était très ouverte d'esprit : 'C'est comme la couleur des cheveux. Ce n'est rien. Il y a des gens qui sont blonds et d'autres qui sont bruns. Ce n'est pas un sujet de discussion.' Elle avait une attitude très saine." Vice, 2010. "J'aime les lesbiennes qui ont des enfants, mais je suis contre le fait que des hommes gays adoptent parce que les enfants ont besoin d'une mère. Ma mère disait que les hommes n'étaient pas importants. C'est possible d'avoir un enfant sans père, disait-elle. Ça m'a sans doute influencé. Ça doit être horrible de ne pas avoir de mère. Je n'aime pas l'idée de deux pères. Les femmes sont meilleures que les hommes pour élever des enfants. Je suis désolé, mais c'est ce que je pense." Métro, 2012. Maximes : "Je suis auto-facho", Salut les Terriens, 2017 "La personnalité commence où finit la comparaison." Son empire : "Je suis un label vivant. Mon nom est Labelfeld et pas Lagerfeld." Le Monde selon Karl, 2013. Adèle : "La chanteuse du moment, c'est Adèle. Elle est un peu trop grosse, mais elle a un joli visage et une voix divine." Métro, 2012. Ses ennemis : "J'ai perdu deux de mes meilleurs ennemis : Pierre Bergé et Azzedine Alaïa. Lors des funérailles de Pierre, ma fleuriste m'a demandé : 'Vous voulez qu'on envoie un cactus ?'" Numéro, 2018. La mode : "Je me souviens d'une créatrice qui disait que ses robes n'étaient portées que par des femmes intelligentes. Évidemment, elle a fait faillite." Le Monde selon Karl, 2013. "Si vous ne voulez pas qu'on vous tire sur la culotte, ne devenez pas mannequin ! Rejoignez plutôt l'Union des ursulines, il y aura toujours une place pour vous au couvent." Numéro, 2018.

Les selfies : "Ils sont cette chose horrible où vous êtes déformé. Le menton est trop gros, la tête est trop petite. Non, c'est de la masturbation électronique." The Guardian, 2014. L'homme de lettres : "J'aime savoir, tout savoir. Être informé. Je suis une espèce de concierge universel, pas un intellectuel." Le Monde selon Karl, 2013. "Je lis de la littérature et beaucoup d'essais, de machins comme ça, mais je ne veux pas avoir l'air trop prétentieux. Les couturiers doivent lire Proust et draper du taffetas." Stupéfiant!, 2017 La musique : "Je voulais à tout prix apprendre le piano. Au bout d'un an de cours, ma mère m'a foutu le couvercle sur les doigts et elle m'a dit : 'Dessine, ça fera moins de bruit.' Elle avait raison." Libération, 2017. Son look : "Mes lunettes, c'est ma burqa à moi. Je suis un peu myope, et les myopes, quand ils retirent leurs lunettes, ils ont un air de petit chiot mignon qui veut se faire adopter." Vice, 2010. Kate et Pippa Middleton : "Kate a une jolie silhouette et c'est la fille qu'il faut pour ce garçon [le prince William, NDLR]. J'aime ce genre de femmes, j'aime les beautés romantiques. De l'autre côté, sa soeur lutte. Je n'aime pas son visage. Elle devrait juste montrer son dos." The Sun, 2012.

