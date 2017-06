Kate Beckinsale "flirte" avec la star de Mad Men... Nouveau couple sexy en vue ?

Nouveau rapprochement dans l'air à Hollywood... Officiellement célibataire depuis l'annonce de son divorce avec Len Wiseman, Kate Beckinsale a récemment été aperçue en pleine séance de "flirt" avec l'acteur vedette de la série Mad Men, Jon Hamm.

Selon les informations du Page Six, la star de 43 ans et le comédien de 46 ans étaient réunis à Los Angeles pour l'avant-première du film Baby Driver, dans lequel Jon Hamm donne la réplique à Ansel Elgort, Jamie Foxx et Kevin Spacey, lorsque le courant est vraisemblablement très bien passé entre eux. "Ils flirtaient et il n'arrêtait pas de revenir vers elle tout au long de la soirée. C'est comme s'il ne pouvait pas la quitter. Elle était accompagnée d'une amie, mais ils étaient en train de l'ignorer pour se parler entre eux. Il se penchait vers elle pour discuter... Kate riait nerveusement", a dévoilé un indiscret.

À l'issue de la projection, une soirée en l'honneur de l'équipe était organisée par le scénariste et producteur J.J. Abrams. Plusieurs invités avaient répondu à l'invitation, à l'instar de Sacha Baron Cohen, Jack Black et Jon Favreau.

Sur Instagram, Kate Beckinsale a publié un cliché la montrant au côté du réalisateur du film, Edgar Wright, et de Jamie Foxx. Dans son commentaire, celle qui est maman de Lily Mo (18 ans, née de ses amours avec Michael Sheen) a adressé un clin d'oeil aux acteurs de ce long métrage d'action, à commencer par sa potentielle nouvelle conquête. "Sexe, action, argent et drogues Aussi @babydrivermovie de @edgar_wright est tellement bien et tout le monde est génial dedans #johnhamm #anselelgort #jamiefoxx #lilyjames #eizagonzalez #kevinspacey", a-t-elle écrit.