Kate Beckinsale et sa fille de 18 ans en bikini: Deux bombes et copies conformes

Dans la famille des stars hollywoodiennes dont la mère et la fille sont des copies conformes, nous avons Cindy Crawford et Kaia Gerber, Reese Witherspoon et Ava, ainsi que Kate Beckinsale (43 ans) et Lily Mo (18 ans). Sans le savoir, les deux femmes se sont adonnées à un amusant duel à distance en postant quasi simultanément des photos d'elles en bikini.

Quadragénaire dans le vent, Kate Beckinsale n'a rien perdu de sa superbe, bien au contraire. La star d'Underworld, séparée depuis plus d'un an de Len Wiseman, est d'ailleurs aux anges. Célibataire, elle s'affiche radieuse et au top, comme après un nouveau départ. Et sur Instagram, elle n'hésite pas à le montrer, notamment en multipliant les selfies et autres photos d'elle en bikini. Le 9 avril, elle a posté un cliché d'elle en maillot de bain floral et le lendemain un autre d'elle étendue sur un filet, en train de prendre un bain de soleil. Quelques heures plus tard, elle repostait une autre photo d'elle vêtue de son bikini et écrivait un drôle de message : "J'ai passé avec succès un test de Rorschach sans y voir un pénis ou ma mère."