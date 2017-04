Kate Beckinsale : Sa réponse à la demande de divorce de Len Wiseman

Discrets tout au long de leurs douze années de relation, c'est avec la même discrétion que Kate Beckinsale et Len Wiseman se dirigent vers le divorce. Lentement, très lentement, mais sûrement.

Mariés en 2004 un an après leur rencontre sur le tournage du premier film Underworld, devenu par la suite une saga dont le dernier épisode est sorti en 2016, la somptueuse actrice de 43 ans et le réalisateur de 44 ans ont annoncé leur séparation en novembre 2015. Ce n'est qu'un an plus tard, en octobre 2016, que monsieur engageait la procédure de divorce pour "différends irréconciliables" (le motif "standard"), et il aura fallu attendre encore six mois de plus pour que madame y apporte ses propres éléments.

Représentée par Laura Wasser, pitbull du barreau spécialiste des divorces de stars (dernièrement à l'oeuvre dans ceux des Brangelina, de Johnny Depp et Amber Heard ou encore Ben Affleck et Jennifer Garner), Kate Beckinsale a déposé ses propres documents auprès du tribunal. Si l'interprète de Selene se réserve, selon les informations obtenues par TMZ.com, le droit de demander une pension alimentaire à son futur ex-mari, alors que celui-ci avait stipulé dans sa demande qu'aucun des deux conjoints n'en requérait, le reste de ses doléances n'a rien d'extravagant : elle demande à pouvoir conserver ses bijoux et ses effets personnels, ainsi que les gains qu'elle a perçus depuis leur séparation. Une séparation dont la date effective n'a été mentionnée par aucun des deux intéressés.

Le couple, qui n'a pas eu d'enfant, devrait arriver sans problème à un accord amiable. A l'époque de l'annonce de leur séparation, un informateur du magazine People avait confié que Kate et Len s'étaient quittés en bons termes : "Ils restent bons amis et passent du temps ensemble à Los Angeles quand Kate y est, assurait cette source. Il n'y a aucun drame. Ce n'est pas le genre de Kate. Ils ont tous les deux eu des plannings compliqués et ont fini par évoluer séparément."

Depuis, Len Wiseman, qui avait divorcé une première fois en 2003 après avoir rencontré Kate, s'est mis à fréquenter durablement le jeune mannequin CJ Franco, de près de vingt ans sa cadette (26 ans), dès la fin d'année 2015. Quant à l'actrice, mère d'une fille de 18 ans, Lily, issue de sa relation passée avec le comédien Michael Sheen, elle s'attellera prochainement au tournage de The Chocolate Money et du sixième opus Underworld, après avoir finalisé celui du drame The Only Living Boy in New York.