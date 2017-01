Angelina Jolie: Fin des vacances avec ses six enfants, loin de Brad Pitt déprimé

C'est la fin des vacances pour Angelina Jolie et ses enfants. La star est revenue à Los Angeles à bord de son jet privé, ramenant ses six bambins après leur escapade familiale dans les montagnes du Colorado, où ils s'étaient rendus pour aller skier à Crested Butte.



L'actrice et réalisatrice de 41 ans a ainsi été aperçue à la descente de son avion avec toute sa petite clique : Maddox (15 ans), Pax (13 ans), Zahara (bientôt 12 ans), Shiloh (11 ans) et les jumeaux Knox et Vivienne (8 ans). Habillée de noir comme à son habitude, Angelina Jolie arbore toutefois un grand sourire, celui d'une femme qui gagne en sérénité après les tourments de son divorce très médiatisé avec Brad Pitt ? Pourtant, leur dossier n'est pas clos.

Aux dernières nouvelles, elle a rempli des documents indiquant qu'elle est d'accord pour garder privé leur conflit conjugal, mais qu'elle trouve déplacé de la part de Brad Pitt de l'accuser de vouloir laver son linge sale en public. D'après les papiers validés par Laura Wasser, avocate d'Angie, Brad Pitt est hors de lui car il est terrorisé à l'idée que le public découvre la vérité et notamment les détails de l'enquête du FBI et des services sociaux pour l'enfance, dans l'affaire de l'incident avec Maddox. Rappelons toutefois que l'acteur a été blanchi par ces organismes.

Si Angelina Jolie et sa famille s'affichent heureux, Brad Pitt se serait épanché auprès d'un proche, selon le Daily Mail : "Ça a été les pires vacances de ma vie", aurait-il déclaré. Ses visites à ses enfants sont supervisées, il est très déprimé de ne plus pouvoir les voir comme il le souhaite : "Il s'est effondré plusieurs fois, à tel point qu'il n'a plus honte de pleurer." D'après les médias anglo-saxons, il aurait passé Noël avec cinq de ses enfants, seul Maddox aurait refusé de le voir.