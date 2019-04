Kate Middleton au bras de William, Harry seul, la famille royale fête Pâques

Les membres de la famille royale se sont apprêtés, dimanche 21 avril 2019, à l'occasion du traditionnel déjeuner de Pâques, à la chapelle Saint-Georges du palais de Windsor. Kate Middleton et le prince William sont apparus à deux et très souriants, malgré les récentes rumeurs d'infidélité...

Pour ce jour si spécial, qui marque également le 93e anniversaire de la reine Elizabeth II, Kate portait un manteau bleu clair et une robe assortie. Elle a accessoirisé sa tenue avec un chapeau du même bleu et des talons nude. Un dimanche de Pâques sans les enfants du couple royal, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis (5 ans, 3 ans et 1 an).