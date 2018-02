Kate Middleton, enceinte, choque en refusant de porter du noir aux BAFTA

Dimanche 18 février 2018 était organisée à Londres la 71e édition des BAFTA, cérémonie de récompenses mettant à l'honneur les productions cinématographiques et télévisuelles les plus marquantes des derniers mois. Cette soirée, qui a surtout permis de consacrer le film Three Billboards : Les Panneaux de la vengeance (cinq trophées), est présidée depuis 2010 par le prince William, venu comme chaque année au bras de son épouse Kate Middleton.

Comme lors de la cérémonie des Golden Globes le 7 janvier dernier à Los Angeles, les célébrités présentes à l'événement ont été briefées afin de porter du noir pour soutenir les mouvements #MeToo et Time's Up, projet lancé au lendemain de l'affaire Weinstein et destiné à financer un soutien légal aux personnes victimes de discrimination, de harcèlement et d'agression sexuelle. Aussi, la question se posait depuis plusieurs jours de savoir si la duchesse de Cambridge suivrait cette consigne lors de son apparition sur le tapis rouge.

De la couleur et un joli baby-bump

Le moins que l'on puisse dire, c'est que son arrivée a effectivement été très scrutée. Enceinte de son troisième enfant (elle en serait déjà à son 7e mois de grossesse), Kate Middleton était contre toute attente vêtue d'une longue robe verte de sa marque fétiche Jenny Packham, faisant d'elle la seule personnalité à avoir fait le choix de porter de la couleur. Radieuse et très en forme(s), la maman de George (4 ans) et Charlotte (2 ans) avait toutefois apporté une petite touche de noir avec sa ceinture, sa pochette Mascaro et ses escarpins Prada.

Si Kate Middleton a choisi de s'en tenir à une robe verte, c'est parce que le protocole lui interdit fameusement de montrer son soutien à des mouvements sociaux ou politiques. Au sein de la famille royale britannique, la neutralité est règle d'or.

Commentaires mitigés

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes (majoritairement des femmes, il faut l'admettre), se sont néanmoins offusqués de ce choix. "Déçue que Kate Middleton ne porte pas de noir aux BAFTA. Ce n'est pas quelque chose de politique. Ça concerne les femmes ! #TimesUp #DeboutTousEnsemble", a écrit une utilisatrice sur Twitter. "Est-ce que quelqu'un pourrait prendre un instant pour m'expliquer pourquoi Kate Middleton ne pouvait pas porter de noir quelques petites heures pour une cause importante ?", a répliqué un internaute. "En quoi le fait d'apporter son soutien à l'égalité des sexes est quelque chose de politique ?", a relevé une troisième personne.

A l'opposé, quelques personnes ont aussi tenu à prendre la défense de la future maman. "Ah, sympa de voir les féministes critiquer Kate Middleton qui a eu le cran de CHOISIR ce qu'elle voulait porter ce soir. Je pense qu'elle était magnifique, ce mouvement ne vous donne pas le droit de dicter comme les gens doivent s'habiller", lit-on.