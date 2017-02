Kate Middleton, épaules nues aux BAFTA, brave le froid et le deuil avec William

Elle a supplanté les autres stars d'Hollywood. Dimanche 12 février, lors de la cérémonie des BAFTA 2017 organisée au Royal Albert Hall, la plus belle, c'était Kate Middleton. Aux yeux des Britanniques mais pas seulement. La duchesse de Cambridge a volé la vedette aux Nicole Kidman, Emma Stone, Emily Blunt, Amy Adams et autres jolies femmes.

Vêtue d'une robe fleurie griffée Alexander McQueen, épaules nues bravant le froid londonien, Catherine Middleton, arrivée au bras du prince William, a directement aimanté les regards et suscité l'engouement des fans massés contre les barrières. Glamour et élégante à la fois, la ravissante Britannique de 35 ans a fait crépiter les flashs, affichant un sourire radieux, quatre jours après la mort de son amie Tara Palmer-Tomkinson.

Arrivé quelques minutes avant le début de la cérémonie, le couple princier n'a pas participé au traditionnel photocall. Installé aux côtés d'Emily Blunt et de Stanley Tucci, le duo a fait une entrée remarquée dans le sublime théâtre londonien, la salle s'étant levée à son arrivée. Quelques secondes plus tôt, William et Kate étaient accueillis par Amanda Berry, directrice générale des BAFTA, et présentés à Jon Moynihan, président du Royal Albert Hall, C. Jane Lush, présidente des BAFTA, et Barbara Broccoli, productrice de la saga James Bond et vice-présidente de la British Academy of Film and Television Arts.

Dans le courant de la soirée, largement marquée par le sacre de La La Land avec cinq prix, William a pu présenter The Fellowship, une récompense d'honneur remise à une personnalité qui a grandement contribué au cinéma ou à la télévision. Cette année, c'est le grand Mel Brooks qui a reçu le prix.