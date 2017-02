BAFTA 2017, palmarès: Emma Stone et La La Land sacrés avec quelques surprises

Sorte d'équivalents à nos César et dans une moindre mesure aux Oscars américains, les BAFTA ont rendu leur verdict dimanche 12 février à Londres. Une cérémonie à laquelle on attendait une véritable razzia de la part de La La Land. Sans surprise, la comédie musicale est reparti avec pas moins de 5 trophées sur les 11 possibles. Parmi eux, le titre du meilleur film et celui de la meilleure actrice, pour Emma Stone, qui permet à la jeune actrice américaine de se placer en favorite pour les Oscars dans deux semaines.

Quelques belles surprises sont venues se glisser dans un palmarès où Manchester By The Sea a glané deux trophées. Dev Patel a par exemple le prix du meilleur acteur dans un second rôle pour Lion, film qui s'est également offert un award du meilleur scénario adapté devant notamment Nocturnal Animals ou Premier Contact. Dans les films d'animation, Kubo et l'armoire magique s'est payé les deux mastodontes Disney, Vaiana et Zootopie.

Enfin, dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère, les productions françaises étaient à la fête (Dheepan et Mustang) mais c'est Le Fils de Saul qui a remporté le graal.

Le palmarès complet des 70e BAFTA :

Meilleur film

Premier Contact

Moi, Daniel Blake

Gagnant : La La Land

Manchester by the Sea

Moonlight

Meilleur film britannique

American Honey

Denial

Les Animaux fantastiques

Gagnant : Moi, Daniel Blake

Notes on Blindness

Under the Shadow

Meilleur réalisateur

Denis Villeneuve – Premier Contact

Ken Loach – Moi, Daniel Blake

Gagnant : Damien Chazelle – La La Land

Kenneth Lonergan – Manchester by the Sea

Tom Ford – Nocturnal Animals

Meilleure actrice

Amy Adams – Premier Contact

Emily Blunt – La Fille du train

Gagnant : Emma Stone – La La Land

Meryl Streep – Florence Foster Jenkins

Natalie Portman – Jackie

Meilleur acteur

Andrew Garfield – Tu ne tueras point

Gagnant : Casey Affleck – Manchester by the Sea

Jake Gyllenhaal – Nocturnal Animals

Ryan Gosling – La La Land

Viggo Mortensen – Captain Fantastic

Meilleur second rôle masculin

Aaron Taylor-Johnson – Nocturnal Animals

Gagnant : Dev Patel – Lion

Jeff Bridges – Comancheria

Hugh Grant – Florence Foster Jenkins

Mahershala Ali – Moonlight

Meilleur second rôle féminin

Hayley Squires – Moi, Daniel Blake

Michelle Williams – Manchester by the Sea

Naomie Harris – Moonlight

Nicole Kidman – Lion

Gagnant : Viola Davis – Fences

EE Rising Star (meilleur espoir)

Anya Taylor-Joy

Laia Costa

Lucas Hedges

Gagnant : Tom Holland

Ruth Negga

Meilleur scénario adapté

Premier Contact

Tu ne tueras point

Les Figures de l'ombre

Gagnant : Lion

Nocturnal Animals

Meilleur scénario original

Comancheria

Moi, Daniel Blake

La La Land

Gagnant : Manchester by the Sea

Moonlight

Meilleur premier film

Mike Carey, Camille Gatin – The Girl With All the Gifts

George Amponsah, Dionne Walker – The Hard Stop

Pete Middleton, James Spinney, Jo-Jo Ellison – Notes on Blindness

John Donnelly, Ben Williams – The Pass

Gagnant : Babak Anvari, Emily Leo, Oliver Roskill, Lucan Toh – Under the Shadow

Meilleur film en langue étrangère

Dheepan

Julieta

Mustang

Gagnant : Le Fils de Saul

Toni Erdmann

Meilleur documentaire

Gagnant : 13th

The Beatles: Eight Days a Week – The Touring Years

The Eagle Huntress

Notes on Blindness

Weiner

Meilleur film d'animation

Le Monde de Dory

Gagnant : Kubo et l'armoire magique

Vaiana

Zootopie

Meilleure photographie

Premier Contact

Comancheria

Gagnant : La La Land

Lion

Nocturnal Animals

Meilleur montage

Premier Contact

Gagnant : Tu ne tueras point

La La Land

Nocturnal Animals

Manchester by the Sea

Meilleur maquillage et coiffure

Gagnant : Florence Foster Jenkins

Doctor Strange

Tu ne tueras point

Nocturnal Animals

Rogue One: A Star Wars Story

Meilleurs costumes

Alliés

Les Animaux fantastiques

Florence Foster Jenkins

Gagnant : Jackie

La La Land

Meilleurs décors

Doctor Strange

Gagnant : Les Animaux fantastiques

Avé César !

La La Land

Nocturnal Animals

Meilleurs effets spéciaux

Premier Contact

Doctor Strange

Les Animaux fantastiques

Gagnant : Le Livre de la Jungle

Rogue One: A Star Wars Story

Meilleure musique

Premier Contact

Jackie

Gagnant : La La Land

Lion

Nocturnal Animals

Meilleur son

Gagnant : Premier Contact

Deepwater Horizon

Les Animaux fantastiques

Tu ne tueras point

La La Land

Meilleur court métrage britannique

Consumed

Gagnant : Home

Mouth of Hell

The Party

Standby

Meilleur court d'animation britannique

The Alan Dimension

Gagnant : A Love Story

Tough