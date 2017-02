Nicole Kidman et Dev Patel : "Mère et fils" si complices et glamour à Paris !

Le long métrage Lion, en lice aux Oscars avec 6 nominations, a été dévoilé à Paris en avant-première le 10 février. Une projection qui s'est déroulée en présence de deux de ses acteurs, Nicole Kidman et Dev Patel. Le tandem était aussi enthousiaste que glamour pour défendre avec passion cette oeuvre bouleversante qui suit le parcours d'un petit garçon indien, transporté malgré lui à des milliers de kilomètres de son foyer. Perdu dans l'immense Calcutta, il sera adopté par un couple d'Australiens, grandissant dans l'amour mais avec le besoin de retrouver la trace de sa famille en Inde.

Au micro de Purepeople, celui qui incarne le héros hanté par ses souvenirs d'enfance et celle qui joue sa mère adoptive ont fait part de leur sentiment à quelques jours des Oscars. Tous deux nommés pour un trophée, ils ont aussi parlé avec beaucoup de tendresse de leur jeune partenaire, le petit Sunny Pawar dont le talent et les grands yeux noirs sont irrésistibles. Le film de Garth Davis, aux commandes de quatre épisodes de Top of Lake, est un voyage intense qui nous emmène en Inde et en Australie. Un film ambitieux par son décor et son casting, mais également à hauteur d'hommes et de femmes, rendant justice à l'histoire vraie dont il s'inspire et que Saroo Brierley a raconté à travers son livre, A Long Way Home. Découvrez notre vidéo dans le player ci-dessus.