Nicole Kidman confirme le mariage de sa fille : "Mes enfants sont des adultes"

Bientôt à l'affiche du film Lion, Nicole Kidman est au coeur de la saison des récompenses. De nouveaux beaux moments en perspective pour cette comédienne qui avait reçu l'Oscar de la meilleure actrice en 2003 pour The Hours.

Comblée sur le plan professionnel, la star australienne l'est aussi sur le plan privé et ne manque pas de le faire savoir. Dans une interview accordée à Madame Figaro (dont elle fait la couverture du numéro du 20 janvier), l'actrice qui fêtera ses 50 ans le 20 juin prochain s'épanche sur son bonheur. Faisant référence à l'adoption, au coeur du film Lion, Nicole Kidman a évoqué ses deux aînés qu'elle avait adoptés avec Tom Cruise. "Mes deux enfants adoptifs sont des adultes maintenant", assure la mère de famille qui, selon la rumeur, ne pourrait plus voir ses enfants à cause de l'Église de la Scientologie. Elle nomme même sa fille, en confirmant pour la première fois son mariage ; auquel elle n'a pas assisté. "Isabella, l'aînée, a 22 ans, et elle s'est mariée", dit-elle, sans en ajouter davantage, avant de surenchérir : "Quoi que mes enfants décideront de faire de leur vie, je les soutiendrai", assure celle qui a également eu deux enfants biologiques avec son actuel mari Keith Urban, Faith Margaret (6 ans) et Sunday Rose (8 ans).

"Notre famille est soudée, je suis mariée au même homme depuis dix ans, je suis une femme comblée", soutient Nicole qui ne ne veut rien changer à sa vie et à cet équilibre. Pas même en passant à la réalisation, elle qui joue et produit déjà. "Il est déjà assez difficile d'expliquer à mes deux filles que leur mère doit s'absenter pour jouer un personnage, si je dois ajouter à cela que 'maman part réaliser un film', cela risque d'être dur à encaisser pour elles, explique la star. Elles sont en colère lorsque je pars trop longtemps. Elles sont encore petites, elles ont besoin de leur mère. (...) Je n'ai aucune envie de louper leur enfance."

Interview à retrouver en intégralité dans Madame Figaro, numéro du 20-21 janvier 2017.